Inter, Asllani incanta e si candida ad un ruolo da protagonista

L’Inter osserva Asllani e sorride con l’idea di aver fatto un grande colpo. Il centrocampista incanta nella prima uscita stagionale e si candida ad un ruolo da protagonista.

Vice Brozovic e non solo, Kristjan fa vedere le sue ottime qualità anche da mezzala e questo è un punto a suo favore. Il classe 2002 vuole ritagliarsi il suo spazio e mettersi in mostra in questa avventura nerazzurra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.