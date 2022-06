Pratali racconta Asllani: «Sin da piccolo era innamorato del pallone. Perfetto come vice Brozovic»

Francesco Pratali, ex difensore dell’Empoli, ha parlato di Asllani obiettivo di mercato dell’Inter ai microfoni di Tuttosport

Francesco Pratali, ex difensore dell’Empoli, ha parlato di Asllani obiettivo di mercato dell’Inter ai microfoni di Tuttosport. Le sue dichiarazioni:

ASLLANI – «Vice Brozovic? Perfetto. Lui è uno che vede il gioco lungo e corto. Ha qualità tecnica e corre tanto. Come testa è un ragazzo eccezionale, di grande umiltà. Impressiona la sua personalità. Gioca a San Siro, come nella piazzetta del paese. Già a sei anni palleggiava in modo incredibile: stava ore ad esercitarsi in piazzetta e a giocare con gli amici. Kristjan è sempre stato forte».