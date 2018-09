Inter, Ausilio stuzzica la Fiorentina: «Chiesa? Beati loro!»

Piero Ausilio, ds dell’Inter, parla di Chiesa prima di Inter-Fiorentina e si lascia andare in un apprezzamento delle qualità del giovane viola

Il nome di Federico Chiesa fa gola a tante società di Serie A e non solo. Il talento esploso nella Fiorentina ha diversi estimatori non solamente nel calcio italiano. E i dirigenti delle principali società italiane non si nascondono certo di fronte alle telecamere quando devono elogiare le qualità del giovane viola. Ne ha parlato anche Piero Ausilio, il direttore sportivo dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport prima della gara con la Fiorentina di questa sera. Spesso i rumors di calciomercato hanno accostato Chiesa all’Inter come nome per il futuro, per il momento Ausilio si limita a non tenere chiusa la porta.

Ecco le sue dichiarazioni a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Fiorentina, anticipo del martedì sera per la giornata numero 6 del campionato italiano di Serie A: «Cosa dico quando vedo giocare Chiesa? Alla Fiorentina dico ‘beati loro’, è un giocatore forte, nessuno si nasconde e non possiamo non vedere le qualità anche morali di questo ragazzo. Giocatore in gamba, dotato di buona educazione e di buona famiglia. Oltre alla Fiorentina che se lo gode è una cosa bella anche per chi tifa la Nazionale».