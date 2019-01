Inter-Benevento, highlights e gol: le azioni salienti del match di San Siro di Coppa Italia 2018/19

Inter e Benevento scendono in campo alle ore 18 per disputare gli ottavi di Coppa Italia. I nerazzurri cercheranno di passare il turno senza disperdere troppe energie in modo da arrivare pronti all’inizio del girone di ritorno di Serie A di settimana prossima. Dall’altra parte il Benevento cercherà di complicare la vita all’Inter e magari di andare a San Siro con la consapevolezza di potersela giocare. Certo è che lo stadio a porte chiuse inciderà molto anche sull’approccio dei calciatori in campo.

INTER-BENEVENTO 1-0 – Mauro Icardi scaraventa la palla con freddezza su calcio di rigore. Il suo preciso tiro sul palo sinistro ha lasciato il portiere di sasso.

INTER-BENEVENTO 2-0 – Antonio Candreva era nel posto giusto al momento giusto, il rimbalzo termina proprio sui suoi piedi all’interno dell’area e da li riesce a segnare all’angolino basso di sinistra. Siamo 2-0 al 7′ del primo tempo.

INTER-BENEVENTO 3-0 – Henrique Dalbert trova il gol! Dopo aver agganciato un bel passaggio in area va al tiro e spedisce il pallone dritto sotto la traversa!

INTER-BENEVENTO 4-0 – Lautaro Martinez segna da una posizione davvero difficile svettando per impattare il cross e colpendo di testa con potenza vicino al palo sinistro. Conclusione eccellente!

INTER-BENEVENTO 4-1 – Roberto Insigne segna su punizione calciando rasoterra e facendo passare il pallone sotto la barriera. Palla all’angolino basso di sinistra!

INTER-BENEVENTO 5-1 – Lautaro Martinez insacca con un rasoterra alle spalle del portiere dall limite dell’area di rigore trovando l’angolo lontano!

INTER-BENEVENTO 5-2 – Filippo Bandinelli si fa strada in area per impattare il cross e riesce ad insaccare alla sinistra. Che colpo!

INTER-BENEVENTO 6-2 – In pieno recupero, Antonio Candreva trova sul filo del fuorigioco il gol che chiude il match.