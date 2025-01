Inter-Bologna, Pagliuca: «Nerazzurri da scudetto, rossoblù con il difetto di perdere troppi punti nei finali. Italiano è diverso da Motta, lui gioca sempre e ti aggredisce»

Le parole di Gianluca Pagliuca, ex portiere, sulla sfida di Serie A tra Inter-Bologna in programma domani. Tutti i dettagli in merito

Domani sera Inter–Bologna chiuderà la diciannovesima giornata, spezzata in più settimane per la trasferta di Riad delle 4 partecipanti alla Supercoppa. Gianluca Pagliuca è il coordinatore dei portieri del club emiliano, dove ha trascorso lungo tempo, e ha giocato anche con i nerazzurri. Ecco la sua visione, offerta a La Gazzetta dello Sport.

PUNTI BUTTATI – «Uno col Verona, due contro la Juve, due contro la Roma, poi il Genoa, l’Atalanta… Otto, nove punti buttati negli ultimi minuti. Il Bologna gioca bene ed è bello, ma siccome succede spesso di perdere punti così, beh, significa che serve lavorarci su».

VINCENZO ITALIANO – «Gioca sempre. Motta magari era più attendista. Lui, invece, ti va a prendere e non ti fa giocare: chiunque incontri il Bologna deve riflettere un po’ di più. Anche perché ha qualità sparsa».

DOMINGUEZ – «Pensavo fosse forte ma invece è ancora più forte del… forte. Il Bologna ha una batteria di esterni».

INTER DA SCUDETTO – «Per me lo vincerà. Se gioca da Inter lo rivince. Come leggo Inter-Bologna? I nerazzurri assomigliano un po’, nello svolgimento dei compiti, alla Roma: quindi la vedo una gara giocabile. Italiano la saprà leggere».