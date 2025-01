Inter Bologna, le dichiarazioni di Italiano nel post gara

Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, nel post gara del match contro l’Inter di Inzaghi. Ecco le sue dichiarazioni

L’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match contro l’Inter del tecnico Simone Inzaghi. Ecco le sue dichiarazioni.

PARTITA- «Finalmente siamo riusciti a tenere botta nei minuti di recupero, abbiamo aggiunto qualcosina in fase difensiva. Bella prestazione, è sempre motivo di orgoglio e felicità andare via da San Siro imbattuti con una prova degna di quello che si è visto in campo. Abbiamo 30 punti ed era questo il nostro obiettivo»

SPIRITO DI GRUPPO- «Ci teniamo tanto a coinvolgere tutti i ragazzi. ma devono farsi trovare pronti, come Moro, che non giocava da tempo, e Casale. Sono contento che quando vengono chiamati in causa rispondono presente. Abbiamo anche avuto qualche occasione per fare gol, ma siamo contenti. C’è molta soddisfazione. Nei minuti di recupero del primo tempo non siamo riusciti a mettere in ghiaccio il pallone, subendo il gol di Lautaro»

REAZIONE NEL SECONDO TEMPO- «Però la reazione nella ripresa era quella che volevamo, non concedendo più ripartenze all’Inter e cercando di giocare bene con la palla. Abbiamo costruito altre due situazioni importanti per fare altri gol. Orsolini? C’è un dato che dobbiamo migliorare: siamo insieme a due-tre squadre in testa agli errori nella metà campo offensiva. E’ un po’ che cerco di cambiare quest’aspetto. Davanti dobbiamo fare meno errori, tenere la palla e scaricare all’uomo libero. Mi è piaciuto il fatto che Orsolini sia stato molto bene all’interno della partita con la testa»