Inter-Cagliari, nessun tiro dei rossoblù: in Serie A non accadeva da oltre quattro anni

Inter-Cagliari, nel corso dei 90 minuti i rossoblù non eseguono alcun tiro. Non accadeva in Serie A da Roma-Genoa del gennaio 2014

Inter-Cagliari, un 4-0 senza appelli che rianima la corsa alla Champions dei nerazzurri facendo rimanere in zona pericolante la squadra di Diego Lopez. Un dato interessante riguarda la sterile partita della compagine sarda: la formazione rossoblù, infatti, non è andata mai al tiro nell’odierna sfida di San Siro. Di contro, un’Inter molto offensiva che nell’arco della gara è andata a concludere 18 volte totali (12 tiri nello specchio della porta).

Il dato delle zero conclusioni del Cagliari rispecchia un fatto che in Serie A non accadeva da oltre quattro anni: l’ultima gara in cui una squadra non era andata alcuna volta al tiro in campionato risulta infatti essere Roma-Genoa (finita 4-0 e giocata nel gennaio 2014).