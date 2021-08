Inter, Calhanoglu: «Tranquillo prima dell’esordio. I tifosi si aspettano tanto»

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato al termine del match vinto contro il Genoa

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato al termine del match vinto contro il Genoa. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

DEBUTTO – «Ero tranquillo, lo so che tutti i tifosi dell’Inter si aspettano qualcosa quest’anno, abbiamo lavorato 45 giorni per questo giorno. Siamo partiti forte e abbiamo vinto».

GRAZIE – «Ringrazio tutti i tifosi, ringrazio i dirigenti e Inzaghi, è grazie a loro se sono qui».

RUOLO – «Abbiamo lavorato tanto e bene, so che il mister si aspetta da me qualcosa in più. Io voglio dare il massimo per questa squadra e per i tifosi».

TECNICA – «E’ facile giocare con compagni di qualità, ci si capisce subito. Abbiamo fatto una grande partita e vogliamo continuare così».