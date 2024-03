Inter Carboni: tutti pazzi per l’argentino in prestito al Monza

Inter, tutti pazzi per Carboni: l’argentino convince al Monza e ha fatto un ottimo debutto con la maglia dell’Argentina

Valentin Carboni sarà al centro dell’attenzione del calciomercato dell’Inter nella prossima sessione estiva. L’esterno sta infatti impressionando con la maglia del Monza e il suo futuro è ritornato alla ribalta dopo l’esordio positivo con l’Argentina.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra starebbe pensando ad un nuovo prestito: questa volta però non al Monza ma ad un club di fascia più alta in modo da crescere ulteriormente. Altrimento Carboni sarà usato come pedina di scambio (ad esempio nella trattativa relativa a Gudmundsson) o ceduto con diritto di recompra come successo con Fabbian.