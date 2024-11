Inter, la carica di Inzaghi in vista del Napoli: ecco cos'ha detto

Simone Inzaghi ha parlato alla squadra in vista della prossima gara di campionato tra Inter e Napoli

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato alla sua squadra tra la sfida contro il Venezia di questa sera e il big match della prossima settimana con il Napoli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ecco cos’ha detto il tecnico alla squadra.

INZAGHI VERSO INTER VENEZIA – «E allora sotto con il primo ostacolo. Di fronte alla squadra di Di Francesco, più degli uomini e del turnover conterà la testa, come ha sottolineato Inzaghi parlando alla squadra: il faccia a faccia con il Napoli può segnare la svolta del nostro campionato, ma se sbagliamo con il Venezia perderebbe valore anche lo scontro diretto del 10 novembre. Perciò Simone ha deciso di abolire per una volta il ritiro prepartita e di darsi appuntamento con i suoi direttamente questa mattina: la tensione sale e in qualche modo va allentata».