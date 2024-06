Inter, c’è un caso Frattesi? Il calciatore vuole più minutaggio: cosa succede?

Inter, c’è il rischio che scoppi un caso Frattesi? Il calciatore deluso dallo scarso minutaggio, il suo agente in sede

In casa Inter rischia di scoppiare un caso Frattesi. Il centrocampista vorrebbe giocare di più: è stato una richiesta esplicita fatta nell’incontro andato in scena ieri nella sede nerazzurra con il suo agente, Giuseppe Riso. A spiegarlo è il Corriere dello Sport.

I DETTAGLI – «Nonostante sia sempre rimasto nei ranghi, evitando qualsiasi tipo di lamentela, moltiplicando semmai gli sforzi in campo, tanto da risultare comunque decisivo per lo scudetto, stando a quanto “trasmesso” da Riso, Frattesi, qualche pensiero per la prossima stagione, lo ha già fatto. Ed è emerso, così, il suo timore di andare incontro ad un’altra annata da semplice rincalzo e non da effettivo protagonista, quindi senza un cambiamento del suo status. Peraltro, lo scenario a centrocampo è già cambiato. Perché con l’arrivo di Zielinski, anche Mkhitaryan ora ha una diretta alternativa, come non erano invece Klaassen e Sensi. Significa che Frattesi, in prospettiva, sarà solo e soltanto l’alter ego di Barella. E, alla luce delle abitudini di Inzaghi, che ritiene il giocatore sardo una pedina imprescindibile o quasi per il suo impianto di gioco, lo spazio per giocare rischia di essere ancora ridotto».

RISCHIO CESSIONE? – «Significa che Frattesi potrebbe clamorosamente fare le valigie? Non siamo ancora a questo punto. E, peraltro, Riso non ha in mano off erte. Il sospetto, però, è che se il problema non dovesse essere affrontato in maniera concreta, allora qualche movimento potrebbe scattare. È solo scattato l’allarme. Da capire, allora, se e come possa rientrare».

