L’Inter di Spalletti affronterà martedì il Psv Eindhoven con in palio l’accesso agli ottavi di Champions League. In ballo cifre importanti

La gara contro il Psv sarà una sfida decisiva per l’Inter di Luciano Spalletti. In palio non c’è solo la qualificazione agli ottavi di Champions League, ma un vero e proprio tesoretto. La vendita dei biglietti per la gara contro gli olandesi ha già fruttato alle casse di Suning2,7 milioni di euro, e l’eventuale approdo agli ottavi ne porterà altri 9.5. A questi vanno certamente aggiunti gli incassi per l’eventuale partita in casa degli ottavi, per una cifra che potrebbe aggirarsi tra i 15 e i 20 milioni di euro. Una cifra importante, soprattutto in vista di un calciomercato invernale in cui l’Interdovrà rinforzarsiper rimanere attaccata a Juventus e Napoli.