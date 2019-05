Inter-Chievo, formazioni ufficiali: Spalletti sceglie Icardi, Vecino titolare

Inter-Chievo, 36ª giornata Serie A 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

A tre giornate dalla fine del campionato, una vittoria contro il Chievo questa sera garantirebbe all’Inter di Luciano Spalletti una grossa boccata d’ossigeno in virtù della lotta Champions. In caso contrario, con una trasferta a Napoli ed una gara non semplice a San Siro contro un Empoliin piena lotta salvezza, le chance qualificazione dei nerazzurri potrebbero improvvisamente ridursi.

Inter-Chievo: diretta live

Diretta live dalle ore 21

Inter-Chievo: formazioni ufficiali

INTER (4-2-3-1) – Handanovic; Cedric, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti. A disp. Padelli, Gagliardini, Lautaro Martinez, Keita, Ranocchia, Joao Mario, Dalbert, Candreva.

CHIEVO (3-4-1-2) – Semper; Tomovic, Cesar, Bani; Depaoli, Rigoni, Hetemaj, Leris; Vignato; Meggiorini, Grubac. All. Di Carlo. A disp. Caprile, Tanasijevic, Piazon, Stepinski, Pucciarelli, Kiyine, Karamoko, Burruchaga, Pellissier, Andreolli, Ndrecka, Jaroszynski.

Inter-Chievo Streaming: dove vederla in tv

Inter-Chievo sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 251 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.