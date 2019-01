Il difensore centrale dell’Atletico Madrid Diego Godin è vicinissimo all’Inter. Per lui un super contratto biennale con opzione per il terzo

Continuano a emergere dettagli sulla trattativa lampo dell’Inter per Diego Godin. L’affare sembra veramente in dirittura d’arrivo, con Marotta ad un passo dal primo colpo ufficiale in nerazzurro. Secondo le ultime indiscrezioni, l’uruguayano firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo a 4,5 milioni di stipendio, che con i bonus potranno diventare 6. Una cifra che lo renderebbe il giocatore più pagato della Beneamata, con Icardi fermo a 4,5 in attesa del tanto chiacchierato rinnovo. Un vero e proprio affare a parametro zero per l’Inter, che da giugno potrà contare sulle prestazione di uno dei migliori centrali in circolazione.

SKRINIAR PARTE? NON È DETTO!