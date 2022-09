Inter, la Curva Nord contro i giocatori: «La tolleranza è finita, dopo le Nazionali si cambia registro» – FOTO

La Curva Nord dell’Inter ha voluto esprimere il proprio pensiero con un comunicato sui social, che difende l’allenatore e attacca i giocatori

«La tolleranza è finita. L’allenatore ha sicuramente fatto degli errori, ma non c’è nessun alibi per i giocatori che in queste situazioni ci sguazzano anteponendo il proprio ego al gruppo. A noi questo non va bene, al rientro dalle nazionali cambia il registro».