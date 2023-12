Inter, Darmian: «Scendiamo in campo senza pensare alla Juve»

Le parole di Matteo Darmian, esterno dell’Inter, prima del calcio d’inizio della sfida dei nerazzurri contro il Napoli

Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Napoli-Inter. Di seguito le sue parole.

PRESSIONE JUVE? – «No. Dobbiamo scendere in campo come abbiamo sempre fatto in questo inizio stagionale, Sappiamo che il Napoli è un avversario tosto ma cercheremo di portare a casa i tre punti».

KVARA AVRA’ DIFFICOLTA’? – «Mi auguro le abbia anche questa sera. Però dovremo lavorare bene di squadra. Cercheremo di portare a casa i tre punti lavorando tutti insieme».

SEGRETO DI DARMIAN – «Lavorare ogni giorno e mettermi a disposizione della squadra».

