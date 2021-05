Inter, dopo Conte lascia anche il preparatore atletico Pintus

Dopo l’addio di Conte lascia anche lo storico preparatore Pintus che seguirà probabilmente il tecnico in una nuova avventura

Si consuma un altro addio in casa Inter. Dopo Conte, come prevedibile, lascia anche il preparatore atletico Pintus. Lo riporta via Twitter il giornalista di Repubblica Franco Vanni:

PINTUS SALUTA «Il preparatore atletico Antonio Pintus lascerà l’Inter, e con lui anche parte dello staff tecnico che per due stagioni ha lavorato al fianco di Antonio Conte».