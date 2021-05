Inter, dopo Hakimi addio anche a Lautaro? Super offerta del Real Madrid

Oltre ad Hakimi, rimane in bilico la conferma di Lautaro Martinez all’Inter: il Real Madrid potrebbe mettere sul piatto 90 milioni

L’Inter e Zhang puntano ad incassare un tesoretto da 120 milioni di euro sul mercato per far respirare il bilancio e dare ossigeno alla delicata situazione economica del club.

Il sodalizio campione d’Italia ha fissato a 80 milioni la cessione di Hakimi e anche Lautaro Martinez resterebbe in bilico. I due hanno lo stesso agente (Alejandro Camano) e prossimamente ci sarà un confronto con la società. I lavori per il rinnovo proseguiranno – scrive Tuttosport – ma non è da escludere un addio del ‘Toro’ soprattutto se il Real Madrid dovesse mettere sul piatto un’offerta vicina ai 90 milioni di euro. 60 milioni cash mentre il resto verrebbe detratta dalla somma che l’Inter deve ancora versare ai ‘Blancos’ per l’affare Hakimi.

Inoltre, il Real metterebbe sul piatto un ingaggio doppio rispetto ai 4,5 milioni (più bonus e senza clausola) a stagione che i nerazzurri hanno proposto a Lautaro per il prolungamento contrattuale.