Inter Dumfries: Marotta ha scelto il successore, sfida di mercato al Milan?

Inter, proseguono le trattative per il rinnovo di Dumfries, ma in caso di addio i dirigenti nerazzurri hanno il potenziale successore

Come riportato da Sky, nonostante lo stallo nella situazione legata al futuro di Denzel Dumfries, l’Inter comincia a guardarsi intorno per l’eventuale sostituzione dell’olandese, al momento impegnato agli Europei in Germania.

Ausilio e Marotta hanno allacciato i primi contatti con l’Aston Villa per Cash, esterno destro sul quale è forte anche l’interesse del Milan. Sul taccuino dei dirigenti nerazzurri resta sempre anche la candidatura di Ndoye.

