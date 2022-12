Inter, Dzeko: «Qui sto bene, penso solo ad allenarmi e giocare»

Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, intervistato da Sky Sport nel ritiro di Malta, si è soffermato sul futuro del campionato, con la sfida decisiva al Napoli del 4 gennaio, e anche sul suo di futuro, vista l’imminente scadenza di contratto.

PAROLE – «Bisogna sempre dare tutto, sia quando si vince sia quando si perde. È la squadra che conta, ogni cosa che fa un giocatore individuale vale sempre meno di una vittoria della squadra. Do sempre tutto me stesso per la squadra, questa è la cosa più importante. Non sono un giocatore che pensa solo a fare gol, penso sempre al bene della squadra e quando vince la squadra sono il primo più contento di tutti. La partita con il Napoli rappresenta tre punti. Se riuscissimo a vincere contro il Napoli, questa vittoria potrebbe darci molta fiducia. Il loro percorso in campionato mi sorprende. Hanno vinto tredici partite su quindici, spero che rallentino un po’. Qui all’Inter sto bene, penso solo ad allenarmi e a giocare le partite. A tutto il resto pensano gli altri. Del mio futuro non mi preoccupa niente: ancora non ci sto pensando. In questo momento non ci voglio ancora pensare perché mi sento ancora in grado di poter dare tanto al calcio».

