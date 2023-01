Inter, Dzeko: «Successo meritato. Futuro? Non pensiamoci oggi»

Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, ha parlato dopo il 3-0 in finale di Supercoppa Italiana contro il Milan: le dichiarazioni

Edin Dzeko ha parlato a Mediaset dopo la finale di Supercoppa Italiana.

VITTORIA – «Abbiamo fatto una grandissima partita, i ragazzi sono stati splendidi dal primo all’ultimo minuto, abbiamo dato tutto tutti».

RIVINCITA – «Nessuna rivincita, guardiamo sempre avanti. Oggi c’era in palio una Coppa che sappiamo bene quanto sia bellissimo vincere. Ci siamo preparati benissimo e siamo scesi in campo per vincere».

TERZO TROFEO CON L’INTER – «Per questo siamo qui, sono contentissimo di portare un’altra coppa a casa».

ETA’ – «Tra poco faccio 22 anni (ride ndr.)».

FUTURO – «Non ci pensiamo oggi. Siamo contenti per tutti, per i tifosi. Abbiamo meritato sul campo, oggi festeggiamo e poi pensiamo al resto».