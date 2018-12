Inter, Elano su Gabigol: «Se dipendesse da lui giocherebbe al Flamengo»

Il futuro di Gabigol è ancora un mistero per l’Inter. Non sembra lo stesso invece per il giocatore, che spinge ad una permanenza in Brasile

Il futuro di Gabigol è sempre più un rebus in casa nerazzurra. Marotta e Ausilio starebbero puntando ad una cessione in Premier League, ma i 20 milioni richiesti non scaldano nessuna delle pretendenti. Il Flamengo al contrario, è molto interessato al giocatore, ma l’Inter non è convinta della bontà dell’operazione. Gabriel Barbosa spinge molto per questa soluzione, come dimostrano le parole del suo ex allenatore al Santos, Elano: «Ha un contratto con l’Inter. Ho avuto un contatto con lui non molto tempo fa, anche scherzando sulle proposte che ha ricevuto. Molti giocatori vorrebbero giocare nel Flamengo, ma come lui ha detto in un’intervista, ha un contratto con l’Inter. Però il Flamengo dovrebbe prima accordarsi con i nerazzurri, giusto? Se dipendesse da lui, giocherebbe sicuramente nel Flamengo. Ma sappiamo che esiste questa situazione contrattuale, quindi non è semplice da risolvere».