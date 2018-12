Miranda, Gabigol più Lincoln: intrighi e intrecci tra Inter e Flamengo

L’Inter potrebbe avviare una doppia trattativa con il Flamengo per le cessioni di Joao Miranda e di Gabigol

Inter–Flamengo: contatti in corso. Il club nerazzurro ha messo nel mirino il giovane Lincoln ma parla con il club brasiliano soprattutto per le possibili cessioni di Joao Miranda e Gabigol. Il club del Brasile, forte dei 35 milioni di euro più bonus incassati dalla cessione di Paquetà al Milan, può permettersi un mercato importante e potrebbe reinvestire buona parte del denaro incassato dal Milan, per acquistare il difensore e l’attaccante di proprietà dell’Inter. I nerazzurri sono disponibili a parlare della cessione dei due giocatori ma vorrebbero lasciarli andare a titolo definitivo.

Joao Miranda potrebbe rescindere il suo contratto con l’Inter per tornare in Brasile (il Flamengo in questo momento sembra essere in vantaggio) ma Gabigol non partirà nuovamente in prestito. L’Inter vuole fare cassa e ha bisogno di almeno 22 milioni di euro per non mettere a bilancio una minusvalenza. Il Rubro-Negro vorrebbe il prestito di Gabigol, garantendo il pagamento completo dell’ingaggio e concedendo al tempo stesso un’opzione sul giovane Lincoln, per il quale l’Inter avrebbe la priorità in caso di offerte da altre club ma i nerazzurri non vogliono concedere il prestito di Gabigol. Si tratta.