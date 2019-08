Inter, esordio Barella in Serie A con i nerazzurri al Meazza

Nicolò Barella all’esordio in Serie A con la maglia dell’Inter: il centrocampista sardo lanciato nella mischia contro il Lecce

Arriva anche il momento di Nicolò Barella durante Inter-Lecce. Esordio in Serie A coi colori nerazzuri per il centrocampista ex Cagliari.

Il giocatore è stato spronato e catechizzato da Antonio Conte prima nell’ingresso in campo, sotto gli occhi del caldissimo pubblico di San Siro.