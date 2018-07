I Blues provano a trattare con l’Inter la cessione del centrocampista uruguayano su chiara indicazione di Sarri

Il Chelsea fà sul serio per Matias Vecino. Secondo quanto riferisce Sky Sports News, in Inghilterra, i Blues provano a strappare il centrocampista uruguayano all’Inter su chiara indicazione di Maurizio Sarri.

Nelle scorse settimane si infittivano i rumors relativi ad un possibile assalto del Chelsea a Matias Vecino, oggi arriva la conferma direttamente dall’Inghilterra. L’ Inter, che lo scorso anno aveva acquistato dalla Fiorentina il giocatore per una cifra di 24 milioni di euro, chiede 30/35 milioni di euro cash per liberare il giocatore. Nessuna contropartita, anche perchè i nerazzurri hanno chiuso il capitolo terzino con Vrsalijko e stringono per Vidal.

Autore di una stagione altalenante, ma dove alla fine è risultato decisivo, Matias Vecino ha collezionato 29 presenze totali, siglando 3 gol. L’ultimo e decisivo, quello alla 38ma giornata in casa della Lazio (2-3) che è valsa la qualificazione in Champions League. Maurizio Sarri fà spesa in Italia, o almeno ci prova. L’Inter fà il prezzo, niente sconti. anche perchè servono cessioni per finanziare il mercato.

Luciano Spalletti preferirebbe tenere Vecino e magari sacrificare Roberto Gagliardini, ma l’ex Atalanta al momento non ha offerte. La duttilità dell’uruguayano è un valore aggiunto che sia Sarri che il tecnico di Certaldo apprezzano. Ecco perchè l’Inter alza le pretese ed il Chelsea prova ad accontentare il proprio allenatore.

