Il Frosinone interrompe la striscia positiva in casa dell’Inter: le parole dell’allenatore Moreno Longo dopo la sconfitta di San Siro

Dopo quattro turni utili consecutivi, il Frosinone ritrova la sconfitta. A San Siro, ciociari battuti per 3-0 dall’Inter di Luciano Spalletti nel 13° turno di campionato. L’allenatore dei gialloblù Moreno Longo, intervenuto dopo la partita, ha analizzato così la prova dei suoi: «Non era facile riprendere dopo la sosta contro l’Inter, sapevamo che loro avrebbero disputato una gara all’altezza anche da un punto di vista emotivo. Per un’ora la nostra prestazione mi è piaciuta, abbiamo avuto anche l’occasione per pareggiare con Ciofani. Poi è subentrata la stanchezza e dopo il loro 2-0 potevamo gestire meglio le situazioni» le parole a DAZN.

Longo ha poi proseguito: «Dopo le prime 5-6 giornate di campionato siamo diventati squadra, prima dovevamo ancora adattarci alla categoria. Stiamo crescendo e questo mi fa ben sperare, qui a Milano era difficile far punti, ma mi interessava la prestazione e dalla prossima gara dovremo mantenere il buon livello visto stasera».