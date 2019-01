Marotta e Ausilio si stanno muovendo per Mattero Lucarelli, difensore centrale classe 2001 del Parma Primavera, figlio di Alessandro

In questa sessione di mercato l‘Inter si sta concentrando sul reparto difensivo. Parallelamente all’affare Godin, i nerazzurri si stanno muovendo anche per il centrale della Sampdoria Joachim Andersen. Inoltre, sotto alla lente di ingrandimento ci saranno per il futuro anche Gravillon, su cui ieri è stata esercitata la recompra dal Pescara, e Alessandro Bastoni, in forza al Parma. Proprio nei crociati, secondo il Corriere dello Sport, Marotta e Ausilio avrebbero trovato un altro obiettivo. Si tratta di Matteo Lucarelli, centrale classe 2001 figlio di Alessandro Lucarelli.