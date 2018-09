Gabigol chiarisce che il suo desiderio non è quello di tornare all’Inter ma che è ancora valido il contratto che lo lega ai nerazzurri

Gabigol è arrivato all’Inter con l’etichetta di futuro campione di livello mondiale ma in maglia nerazzurra non ha certamente inciso. Il brasiliano infatti ha segnato appena 1 gol in 9 presenze in Serie A. Anche l’esperienza al Benfica non è stata delle migliori essendo sceso in campo in Portogallo in una sola occasione. L’attaccante invece sembra essersi ritrovato dopo i ritorno al Santos, club in cui è cresciuto e si è fatto conoscere. Gabigol ha già segnato 10 reti nel campionato carioca è in conferenza stampa ha voluto ringraziare il suo allenatore per la fiducia: «Cuca mi ha dato molta fiducia, mi ha parlato molto. Discutiamo liberamente. Penso che abbia un ruolo importante nella mia evoluzione e in quella della squadra».

Gabigol, attualmente in prestito al Santos, ha poi parlato del suo futuro. Il brasiliano aveva ammesso che gli piacerebbe giocare in Champions League ma nelle sue ultime dichiarazioni non lascia molto spazio ad un suo ritorno all’Inter. «Riguardo alle proposte, avevo detto a Cuca che non volevo andarmene. – ha ammesso Gabigol – Avevo bisogno di restare, per lui e per i fan. La decisione di rimanere era più per i miei compagni e per il club. Per quanto riguarda l’Inter, non ho detto voglio tornare, ma che dovrei farlo a causa del contratto. Sono molto contento del mio buon momento al Santos ed ora penso a questa squadra. Ho ancora 17 partite da giocare, ho tempo per decidere se tornerò o se resterò. Devo sfruttare al meglio le opportunità che ho qui».