Inter, allarme difesa in vista dell’Allianz: nelle ultime 3 trasferte incassati 7 gol

L’Inter affronterà la Juventus all’Allianz Stadium. I nerazzurri però nelle ultime tre trasferte hanno incassato tanti gol

Higuain, Kane e Suarez, così come Immobile e Quagliarella sono rimasti a secco contro Skriniar e compagni ma a preoccupare in casa Inter è soprattutto la tenuta difensiva nelle ultime gare giocate lontano da San Siro. La formazione allenata da Luciano Spalletti ha incassato 6 gol nelle prime 12 giornate. Poi nelle ultime 2 trasferte ha raddoppiato il conto subendo ben 4 reti a Bergamo contro l’Atalanta e altre 2 reti all’Olimpico nello scontro diretto con la Roma. Nel mezzo, la trasferta europea, importantissima per le ambizioni nerazzurre in Champions, contro il Tottenham, con la rete subita da Eriksen nel finale di partita. Facile fare i conti: 7 gol incassati nelle ultime 3 trasferte, tra campionato e Coppa.

Segnali non particolarmente incoraggianti per la formazione nerazzurra in vista della prossima sfida, la trasferta all’Allianz Stadium contro la Juventus di Cristiano Ronaldo. La difesa dell’Inter che tanto aveva fatto bene finora sia in campionato che in Champions, non è più impermeabile come sembrava. Ottime le prestazioni dei due centrali titolari, ovvero Skriniar e de Vrij, ma a preoccupare è la tenuta difensiva generale. Nelle ultime gare si sono aperte delle crepe e Spalletti deve correre ai ripari per affrontare al meglio la capolista del campionato.