Inter, Handanovic nella top 15 per presenze all-time in Serie A: i dettagli

Samir Handanovic tocca quota 497 presenze in Serie A: il portiere dell’Inter entra a far parte di un ristretto club nel massimo campionato

Samir Handanovic entra a far parte della storia dell’Inter e della Serie A ancora una volta di più. Il portiere sloveno ha toccato quota 497 presenze in Serie A contro l’Udinese entrando nella top 15 all time dei calciatori più impiegati in Serie A.

Prossimo obiettivo per Handanovic in 14° posto di Ciro Ferrara: l’ex difensore di Juventus e Napoli (fermo a 500) potrà essere agganciato contro la Lazio.