Icardi cuore nerazzurro: «L’Inter è la mia squadra»

Tra l’obiettivo Champions League e il suo futuro, Mauro Icardi ha parlato della sua avventura all’Inter ai microfoni di Olè: ecco le sue parole

Arrivato a quota 100 gol in Serie A, Mauro Icardi è pronto a trascinare l’Inter in questo finale di stagione. Intervistato da Olè, l’attaccante argentino ha parlato così del traguardo raggiunto: «Sono felice di entrare nella storia di un grande club come l’Inter: per me è un orgoglio. Non è facile raggiungere questi numeri in Serie A, ringrazio tutti i miei compagni che lo hanno reso possibile». Prosegue il centravanti rosarino, parlando della sua nomina a capitano: «Tutto è successo poco a poco: è il prodotto del mio lavoro con l’Inter e dell’impegno che ci metto per questa maglia».

Prosegue Mauro Icardi, parlando dell’obiettivo zona Champions: «Forse le cose non sono andate come previsto in passato, ma resto molto ottimista: sono sicuro che l’Inter sarà dove merita di essere». Continua l’attaccante: «L’Inter è da sempre la mia squadra: quando ero bambino giocavo sempre con i nerazzurri alla Playstation. Questo è il motivo per cui ho sentito la necessità di continuare ancora qui un po’ di più». Infine, una battuta sul suo futuro: «Richieste di Real Madrid e Chelsea: Sono molto calmo, concentrato sui miei obiettivi e su quelli della squadra. Il futuro non si può indovinare: mi godo il presente, cerco di dare il meglio di me stesso».