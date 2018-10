Il capitano nerazzurro Mauro Icardi è stato scelto come uomo copertina del mese di ottobre dal noto magazine calcistico cinese

Mauro Icardi è tornato. L’assenza dei suoi gol si era fatta sentire in casa Inter nell’inizio di stagione, quando il bomber è stato a secco per ben 5 gare. Poi, ecco la Champions League, e il capitano nerazzurro non si è fatto attendere: 5 gol in quattro partite, di cui due in Champions tra Tottenham e Psv e due nell’ultima gara di campionato contro la Spal. E ora arriva il derby, dove l’anno scorso Icardi ha realizzato una tripletta. Ma oltre che in Europa, l’attaccante nerazzurro non è passato inosservato neanche in Cina. Football Weelky, noto magazine cinese, gli ha infatti dedicato la copertina del mese di ottobre. Un segno ancor più evidente della popolarità dei nerazzurri e del loro capitano nella patri di Suning, per un brand sempre più in crescita.