Inter, per Icardi un’ora e mezza di allenamento senza incrociare i compagni

Mauro Icardi è a tutti gli effetti un separato in casa all’Inter. L’argentino ha svolto un’ora e mezza di allenamento senza incrociare i compagni

Separato in casa. Questo lo status di Mauro Icardi all’Inter. Lo sottolinea SkySport, che racconta la mattinata di lavoro alla Pinetina dell’ex capitano. Mentre la rosa nerazzurra è pronta a volare in Cina per la tournée estiva, l’ex capitano si allenerà in solitaria ad Appiano Gentile.

L’attaccante argentino è arrivato ad Appiano alle 9.25 e se ne è andato alle 11.02, prima dell’arrivo dei suoi compagni. Nell’ora e mezza di permanenza ad Appiano erano presenti soltanto l’ad Marotta, Conte e il suo staff tecnico e Stefan De Vrij, arrivati poco prima delle 11.