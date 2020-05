Inter, Icardi vuole rimanere a Parigi: i due club trattano sul riscatto

Maurito Icardi vuole rimanere al Paris Saint Germain: questa l’intenzione dell’argentino comunicata al club nerazzurro

Da qui ai prossimi giorni si chiarirà il futuro di Mauro Icardi che, secondo La Gazzetta dello Sport, ha già un epilogo preciso. L’argentino vuole rimanere a Parigi e i due club hanno pochi dubbi sulla buona riuscita dell’affare. L’ipotesi di inserire Draxler come contropartita nella trattativa non soddisfa i nerazzurri così come quella di Paredes.

Si tratta su basi prettamente economiche. L’Inter resta rigida sulla richiesta dei 70 milioni pattuiti nell’estate scorsa, mentre il Psg fa trapelare la possibile conferma di Cavani. La Rosea spiega che la il finale felice dell’affare non è in dubbio visto e considerato che Icardi ha espresso il desiderio di restare a Parigi. E in questa storia il parere del giocatore non può non pesare.