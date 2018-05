L’ottimo rendimento di Rafinha da gennaio in poi è stato l’arma vincente dell’Inter nella corsa ad un posto in Champions League

Che Rafinha avesse talento lo si sapeva da anni, che non fosse ancora riuscito a farlo vedere tutto anche. Il centrocampista creativo scuola Barcellona è stato un’intuizione del direttore sportivo Piero Ausilio, il quale lo ha portato a Milano nel corso del calciomercato di riparazione con la formula del prestito più diritto di riscatto fissato a 35 milioni più 3 di bonus. 16 fin qui le presenze in maglia neroazzurra, impreziosite da 2 gol e 3 assist.

Le prime settimane sono state di apprendistato, Luciano Spalletti lo ha fatto partire dalla panchina ed il brasiliano, entrando, ha cambiato la partita. Se l’Inter è ancora in lotta con la Lazio grandi meriti vanno dati soprattutto a lui, autore di 2 gol e 2 assist nelle ultime 5 partite di campionato. Oltre a dare la spinta ai compagni in campo, con reti e giocate decisive, il fratello di Thiago Alcantara è molto attivo anche sui social, dove non perde occasione per ricordare il grande obiettivo stagionale della sua Inter. «Finchè c’è vita c’è speranza» ha twittato pochi minuti fa, con chiaro riferimento alla Champions League e alla battaglia del prossimo turno, nonchè ultimo, contro la Lazio.