Inter, Inzaghi: «Fiorentina? Oltre a Calhanoglu non ci sarà Skriniar, probabilmente neanche Dimarco»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Fiorentina ai canali ufficiali del club.

INFORTUNATI – «Con così tante partite c’è questo rischio. Manca l’allenamento di oggi, poi quello di domani per delineare l’undici. Oltre a Calhanoglu non ci sarà Skriniar, probabilmente neanche Dimarco ma è inutile guardare ciò che è stato, pensiamo alla gara contro la Fiorentina. Conosciamo la sua importanza nella nostra squadra. Lo stesso discorso vale per Skriniar, per Dimarco. Li monitoriamo ogni giorno e cercheremo di recuperali nel più breve tempo possibile perché abbiamo bisogno di tutti viste le tante partite. Poi sappiamo che nel ruolo abbiamo Brozovic che è tornato molto bene dalle nazionali, Asllani anche è rientrato: abbiamo bisogno di tutti».

BASTONI E GOSENS – «Negli ultimi due giorni hanno fatto la seduta intera. Mancano due allenamenti e vedremo di portarli alla partita tutti nel migliore dei modi, poi chiaramente dovrò fare delle scelte».