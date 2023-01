Inter, Inzaghi: «Siamo rimasti lucidi, ora pensiamo alla Supercoppa»

Le parole di Simone Inzaghi nel post partita di Inter Verona: «Sapevamo che il Verona poteva crearci delle insidie, ma siamo rimasti lucidi»

Simone Inzaghi, ai microfoni di Sky Sport ha parlato dopo la vittoria dell’Inter contro il Verona. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Venivamo dai 120 minuti giocati martedì, la squadra è rimasta lucida e abbiamo segnato subito. Nel finale, nonostante un po’ di nervosismo e il fatto di non aver segnato il secondo gol, siamo rimasti compatti e lucidi, senza soffrire più di tanto. Sapevamo che il Verona poteva crearci delle insidie».

BROZOVIC, HANDANOVIC E LUKAKU IN SUPERCOPPA – «Domattina vedremo, penso che Handanovic e Brozovic non riusciranno a recuperare. Vediamo Lukaku come risponderà sul campo».

CENTROCAMPO – «Ero preoccupato delle condizioni dei giocatori, da tre partite ravvicinate. Calhanoglu e Barella hanno dato una grandissima disponibilità erano in dubbio fino a ieri, in mezzo al campo ho avuto aiuto dai miei da Miki, Gagliardini e Asllani che hanno giocato molto bene».

RIPOSO – «Il riposo è importantissimo. Avendo la partita la sera abbiamo deciso di dormire qui e di allenarci domani mattina ed essere in tarda serata a Ryad. Con tutte queste gare ravvicinate dobbiamo riposarci, è importante per gli atleti».

RIMONTA SUL NAPOLI – «I giudizi vengono dati per il cammino che ha fatto il Napoli. L’Inter nelle ultime dieci ha vinto 8 partite. Abbiamo avuto molta continuità, siamo tante squadre in pochi punti con il Napoli lontano. Non dobbiamo fare tabelle, speriamo di avere tutti i giocatori a disposizione per fare più rotazioni possibili».

CRITICHE RICEVUTE – «Non è un mio problema. È tanti anni, tra giocatori e allenatori ci sta, ognuno poi deve fare il proprio percorso. In un anno e mezzo, con tutte le difficoltà, stiamo facendo molto bene, grazie ai giocatori, ad una società che cerca di starci vicino, e ai tifosi che ci sono sempre vicini».

VOTO A GAGLIARDINI – «È stato bravissimo, le pagelle non le faccio. Veniva da un momento dove ha giocato poco, sia martedì che stasera ci ha dato una grossa mano».