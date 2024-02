Inter Juve, record d’incasso. Ecco l’ultimo precedente

Inter Juve e quell’incasso record che entrerà nella storia della Serie A, ma è già stato registrato un precedente molto interessante

Come riporta La Gazzetta dello Sport l’incasso per Inter–Juve sarà enorme anche se non abbastanza da sfondare lo storico record del campionato italiano. Il derby incasserà 6 milioni di euro, ma prima di lui ci fu un grandissimo precedente

Al primo posto c’è un altro derby di Italia, quello dell’ottobre 2019 che fruttò 6,6 milioni di euro, e poi il derby milanese di inizio stagione, il 5-1 sonante di Inzaghi su Pioli, arrampicato fino a quota 6,2 milioni.