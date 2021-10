Inter Juventus, Felipe Melo: «Pronostico? Spero che vinca...»

Inter Juventus: le dichiarazioni del doppio ex Felipe Melo sul derby d’Italia: «Spero vincano i nerazzurri»

Felipe Melo, ex centrocampista di Juventus e Inter, ha parlato del derby d’Italia di questa sera. Le sue dichiarazioni.

INTER JUVENTUS – «Tutto può succedere in Inter-Juve, i nerazzurri in casa sono sempre forti e lo sono di più con la presenza dei tifosi. La Juve ha iniziato a vincere dopo un avvio difficile, per me ha perso il giocatore più forte (Cristiano Ronaldo) ma è sempre la Juve. Sono un tifoso nerazzurro ma non vedo una squadra davanti all’altra e la Juve, spero da tifoso che vinca l’Inter che gioca un bel calcio e spero che sia una bella partita per i tifosi».