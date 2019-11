Inter, la dirigenza a lavoro per soddisfare Conte. Ecco i nomi per gennaio

Inter, la dirigenza è a lavoro per soddisfare le richieste di Conte. Per gennaio i nerazzurri puntano a Kouamé e De Paul

Lo sfogo di Antonio Conte non è passato inosservato. Per tale motivo, scrive Il Corriere dello Sport, la dirigenza dell’Inter è a lavoro per accontentare il proprio tecnico e regalargli dei rinforzi.

Per il prossimo mercato di gennaio, il quotidiano fa i nomi di Kouamé e De Paul. Due profili utili per dare respiro agli attuali titolarissimi. Più sullo sfondo il profilo di Petagna sempre per il reparto offensivo.