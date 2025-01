Inter, la notte di magica di Lautaro Martinez: tripletta da record e sorpasso a Mazzola, le pagelle

Le pagelle di Lautaro Martinez nella vittoria dell’Inter contro il Monaco: tripletta da record per il Toro, che diventa il miglior marcatore europeo di sempre dei nerazzurri

Lautaro Martinez è tornato: dopo un periodo non troppo semplice il Toro in questo inizio di 2025 ha ingranato la quinta: il capitano dell’Inter ieri ha messo a segno una tripletta contro il Monaco in Champions League, arrivando a nono gol su 9 partite nel mese di gennaio. Una tripletta che gli permette anche di diventare il miglior marcatore europeo della storia nerazzurra, superando un’icona come Mazzola. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 9 – «Un mese fa quel rigore non l’avrebbe tirato. Letale, chirurgico, essenziale: poteva farne 5. E’ di nuovo il capocannoniere: superato Thuram».

CORRIERE DELLO SPORT 8.5 – «La tripletta conferma che il Toro è davvero tornato a incornare come ai vecchi tempi. La insacca da qualsiasi posizione, poi in assenza di Calhanoglu esorcizza anche il dischetto senza farsi condizionare dai precedenti».

TUTTOSPORT 8 – «È tornato. Il suo 2025 è da paura, la porta è tornata l’amica di un tempo. In più segna pure su rigore (seppur calciato maluccio, spaventando Calhanoglu seduto dietro la panchina). Standing ovation».

CORRIERE DELLA SERA 8.5 – «Dal lungo digiuno alla scorpacciata, con 9 gol nelle ultime 9 partite. Torna a sbloccarsi anche su rigore (calciato male): con altri due colpi in area raggiunge a 17 gol Mazzola, come miglior marcatore interista in Coppa CampioniChampions. Toro scatenato».

LA REPUBBLICA 8 – «In un periodo in cui gli riesce tutto, non fatica a presentarsi sul dischetto in versione ice-man. Poi deborda».