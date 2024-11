Inter, il Manchester United ci ha provato per Inzaghi

Incredibile retroscena su Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter molto vicino al Manchester United

Simone Inzaghi giura fedeltà all’Inter. Il tecnico dei nerazzurri. secondo Il Corriere dello Sport, è stato fortemente nel mirino del Manchester United, salvo però rifiutare il club di Premier League.

INZAGHI INTER – «Prima di scegliere Ruben Amorim a causa dell’esonero, anticipato rispetto alle prime previsioni, di Erik Ten Hag, era andato forte proprio su Simone Inzaghi per regalargli la panchina di Old Trafford. Il tecnico piacentino, però, è rimasto saldo nella sua convinzione di essere già in un top club e di poter ambire, proprio con l’Inter, a traguardi importantissimi».