Inter, Marotta convince Dzeko ma aspetta l’addio di Icardi

Dzeko dice sì all’Inter: il bosniaco è pronto a ridursi l’ingaggio. Prima però Marotta deve liberarsi di Mauro Icardi

Edin Dzeko ha detto sì all’Inter. L’attaccante è pronto a ridursi l’ingaggio per vestire la maglia nerazzurra. La punta della Roma è un’opzione gradita ad Antonio Conte, profilo numero uno per sostituire Luciano Spalletti sulla panchina del club milanese. Un ostacolo, però, blocca la trattativa.

Beppe Marotta deve prima liberarsi di Mauro Icardi. La società è stata chiara: non si agisce sul mercato in entrata se prima non si trova una sistemazione all’ex capitano, ormai destinato a salutare Milano. L’obiettivo è quello di vendere senza svendere: stiamo pur sempre parlando di uno dei migliori cannonieri del campionato italiano, al momento valutato 90 milioni di euro (ma l’Inter è pronta a concedere uno sconto).

Dzeko non sarà il sostituto dell’argentino ma è comunque un buon rinforzo per il pacchetto attaccanti. Non bisogna sottovalutare, tuttavia, la concorrenza del West Ham, pronta a soddisfare le richieste della Roma per il cartellino.