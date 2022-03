Inter, Materazzi: «Hall of fame? Non c’è sensazione più bella»

L’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi ha parlato del suo ingresso nella Hall of fame nerazzurra

Ai microfoni di Sky Sport, Marco Materazzi ha parlato del suo ingresso della hall of fame dell’Inter.

LE PAROLE – «Sempre un piacere tornare, visto che mi fanno sentire a casa. L’Inter è partita senza i favori del pronostico, ha dimostrato di saper giocare a calcio. Fino al 75′ del derby ha dominato, poi nelle ultime partite non aveva la giusta benzina e forse fortuna. Hall of Fame? Per chi è diventato interista e ha difeso questi colori sul campo non c’è sensazione più bella. Se vedo i nomi di chi c’è già mi viene la pelle d’oca, fino a 24 anni giocavo in categorie inferiori. Bergomi, Zanetti, Facchetti: stare accanto a loro è per me un motivo d’orgoglio».