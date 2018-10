Inter-Milan è sinonimo di grandi partite e grandi gol: da Shevchenko a Kakà, da Seedorf a Ronaldinho sono stati tanti i protagonisti delle migliori 5 vittorie rossonere

Inter-Milan, ovviamente, non può essere una partita come le altre: è il derby della Madonnina, una partita a parte rispetto al campionato. È la sfida tra due big della nostra Serie A, che quando si sono incontrate hanno sempre lasciato ricordi indelebili nei propri tifosi. Quest’anno il confronto sarà incentrato sui due bomber argentini: Icardi e Higuain. I grandi nomi dunque non mancano così come non sono mancati in passato, da Ronaldo a Shevchenko, da Zanetti a Maldini per finire ad Adriano e Kakà. Queste le 5 migliori vittorie rossonere:

1. Inter-Milan: 2000/2001

Un derby a senso unico: il Milan di Cesare Maldini vinse 6-0, grazie alle doppiette di Comandini, Shevchenko e ai gol di Giunti e Serginho. È il risultato con il maggior scarto mai visto nelle sfide in Inter-Milan

2. Inter-Milan: 2001/2002

Dopo il 6-0 della stagione precedente, il Milan vince nuovamente: questa volta il risultato è di 4-2, grazie alla doppietta di Shevchenko, al gol di Inzaghi e alla bomba di Contra, che scagliò in porta il pallone alla velocità di 129 km/h

3. Inter-Milan: 2003/2004

Il Milan, nell’occasione, si è reso protagonista di un’epica rimonta: sotto di due gol, riuscì a ribaltare il risultato vincendo 3-2, grazie alle reti di Tomasson, Kakà e alla sassata dalla distanza di Seedorf

4. Inter-Milan: 2008/2009

Un’altra vittoria rossonera è arrivata grazie a un altro campione che ha vestito la maglia del Milan, nonostante fosse in fase calante. Ronaldinho, con un colpo di testa, regalò ai suoi il derby d’andata

5. Inter-Milan: 2015/2016

L’ultimo derby vinto in ordine di tempo da parte dei rossoneri è quello di gennaio 2016: il Milan si impose per 3-0, con i gol di Alex, Bacca e Niang