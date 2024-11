Inter Napoli, Max Allegri presente a San Siro: in tribuna con Cherubini – FOTO

Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juve, presente a San Siro per assistere alla sfida Inter Napoli: con lui anche l’ex dirigente bianconero Cherubini

L’ex allenatore della Juve, Massimiliano Allegri sta osservando da vicino il big match di Serie A tra Inter e Napoli, scontro diretto importante anche per i bianconeri in ottica classifica. Presente in tribuna a San Siro il tecnico toscano, che in queste ore è stato accostato alla panchina della Roma, e l’ex dirigente bianconero Cherubini.

La foto pubblicata sui social che ritrae l’ex mister bianconero che sta assistendo a un match molto importante per questa Serie A.