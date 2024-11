Inter Napoli, Conte cambia tutto! A sorpresa nuovo ruolo per Kvaratskhelia, ecco cosa succederà!

Inter Napoli, Antonio Conte cambia tutto per la sfida! Nuovo ruolo per Kvaratskhelia, ecco cosa succederà a San Siro

Si avvicina il big match tra Inter e Napoli. Alle 20:45 le due formazioni – classifica alla mano, avversarie per lo scudetto – si affronteranno allo Stadio di San Siro. Lo sa bene il tecnico partenopeo Antonio Conte, pronto a tornare in quella che in passato è stata casa sua.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico potrebbe adottare una strategia contro la sua ex squadra. Compatti e pronti a ripartire potrebbe essere il messaggio impartito alla sua squadra, questo sfruttando in modo particolare gli strappi di Kvaratskhelia alle spalle dell’altro ex di giornata Lukaku. Conte, infatti, potrebbe decidere di posizionare il georgiano tra le linee pronto a cercare la giocata anche per l’inserimento da dietro di Mc Tominay continua il giornale. Insomma, alle 20e45 scopriremo la verità: Inter Napoli sta arrivando.