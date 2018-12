Al minuto 81 di Inter-Napoli Kalidou Koulibaly viene espulso da Mazzoleni, che gli mostra il cartellino rosso dopo aver ammonito il difensore per un fallo su Politano. Il difensore, dopo aver incassato il cartellino giallo per la trattenuta, si è rivolto all’arbitro col gesto dell’applauso, un gesto che non è stato ben accolto da Mazzoleni che ha deciso di mostrargli il secondo cartellino. La sua espulsione è però stata decisamente contestata dai compagni di squadra e da Koulibaly stesso: il difensore del Napoli avrebbe infatti applaudito ai cori razzisti del pubblico, e non all’arbitro…

Pochi istanti più tardi, altro cartellino rosso sventolato ad un giocatore del Napoli. Si tratta di Insigne che, in un fallo di frustrazione, scalcia ripetutamente Keita a palla lontana. Mazzoleni vede tutto ed espelle il rifinitore partenopeo: il Napoli conclude così in nove uomini la sfida di San Siro persa per 1-0.