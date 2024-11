Inter Napoli, la sfida nel segno di Buongiorno

L’Inter in estate aveva provato a strappare Buongiorno al Napoli proprio nelle battute finali dell’operazione

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, la partita di questa sera avrebbe potuto giocarla a parti invertite. L’ex difensore del Torino era infatti finito nel mirino dell’Inter proprio quando stava definendo il passaggio in azzurro. Lo racconta il Corriere dello Sport:

CALCIOMERCATO INTER – «A luglio, all’ultimo centimetro dell’ultima curva della strada verso la firma, l’Inter ha provato a soffi are Alessandro Buongiorno al Napoli. Invano: tutto fatto, tutto deciso, non si torna indietro. Grazie mille e alla prossima: il difensore, del resto, è un tipo estremamente educato e cortese nonché di principi. Poco dopo, fu sempre lui a raccontare di non aver mai preso in considerazione la corte della Juventus, considerando la sua estrazione granata («Ho anche letto da capitano i nomi a Superga», disse). E sarà lui, oggi, a difendere con le unghie e con i denti le sue scelte. La sua prima scelta: partita complicatissima, avversari tremendi».