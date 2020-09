Inter, niente recompra per Pinamonti: resta al Genoa

Calciomercato Inter: i nerazzurri non sfrutteranno il diritto di recompra per Pinamonti

Andrea Pinamonti non ritornerà all’Inter, almeno nel corso di questa finestra di calciomercato. Come riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri non sembrano intenzionati a sfruttare il diritto di recompra sull’attaccante che così resterà al Genoa.

La dirigenza interista considera troppi i 21 milioni da mettere sul tavolo del club ligure, considerando che sarebbe la quarta punta in rosa. Se ne potrà però riparlare l’anno prossimo, se nel frattempo il Genoa non l’avrà ceduto.